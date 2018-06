Deixar de checar as atualizações no Facebook e no Twitter é mais difícil do que resistir a cigarro e bebidas alcoólicas. É o resultado de uma pesquisa da Universidade da Califórnia com 250 pessoas.

Segundo o estudo, entre as atividades favoritas, o que as pessoas mais gostam é sexo e dormir, porém, acessar as redes sociais é mais irresistível do que os dois.

Via The Telegraph