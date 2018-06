Uísque vira combustível para carro na Escócia

Já imaginou abastecer seu carro com uísque? Cientistas da Escócia desenvolveram um biocombustível feito a partir de subprodutos da fabricação da bebida. E uma empresa já foi criada para viabilizar a invenção: a Edinburgh Napier Univesity’s Celtic Renewable Ltd será a responsável por produzir biobutanol a partir de resíduos do famoso uísque de malte.

Eles afirmam que o álcool butanol é 30% mais eficiente do que outros biocombustíveis. O novo combustível deve ser usado sozinho como principal fonte de energia de automóveis, mas também pode ser misturado a gasolina e diesel.

(Via Exame)