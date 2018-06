Usem fone de ouvido, pede campanha do Metrô de SP

O Metrô de São Paulo começou uma campanha para os passageiros usarem fones de ouvido enquanto escutam música. A empresa postou neste segunda-feira em sua página no Facebook uma mensagem bem direta: “Não importa o estilo de música que você ouve no Metrô… Desde que seja com fone de ouvido.”

No Metrô de São Paulo, passageiros que não se importam com os outros e ligam seus celulares e MP3 players em volume alto são a terceira categoria com mais reclamações dos usuários. Nos trens da CPTM, são os líderes.

Lei municipal já proíbe o uso de aparelhos sonoros nos ônibus da cidade. Além disso, regulamentos internos do próprio Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também vetam o volume excessivo nos vagões. O desrespeito, porém, ainda é frequente e as queixas também.