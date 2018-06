Esta aconteceu em Araras, interior de Sâo Paulo. Uma vaca foi encontrada no telhado de uma empresa. Ela estava presa com as patas penduradas. Os funcionários ligaram às 23h para avisar ao dono.

Segundo o jornal local Opinião, a “vaca alpinista” pastava com outros animais no terreno que fica atrás da empresa, o qual possui um desnível. O animal, então, destruiu um muro e subiu no telhado, enroscando-se no madeiramento.