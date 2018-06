Valesca Popozuda é citada como grande pensadora contemporânea em prova de filosofia

Uma prova de filosofia de uma escola pública do Distrito Federal está causando polêmica nas redes sociais. O enunciado da pergunta se referiu à Valesca Popozuda como “grande pensadora contemporânea”. Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio fotografaram o teste e postaram nas mídias sociais.

Valesca respondeu em seu Facebook que se sentiu horada com a menção.

Os internautas estão divididos: parte acredita que a questão foi irônica, mas muitos também consideram que foi inadequada. E você o que acha sobre essa prova?

http://storify.com/estadao/internautas-se-dividem-sobre-prova-com-valesca-pop