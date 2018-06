Veja o provável set-list de Stevie Wonder no Rock in Rio

Deu tempo de sentir saudades do Rock in Rio? O festival volta hoje com uma presença de peso: Stevie Wonder. O cantor soul promete transformar a Cidade do Rock em um bailão, com 1 hora a mais de show, de 1h10 às 3h30.

E o que Stevie Wonder vai mostrar no palco? É difícil prever seu repertório exato, mas relacionamos abaixo as canções que apareceram nos últimos shows e certamente não devem faltar no Rock in Rio. Aí vão:

My Eyes Don’t Cry

Master Blaster (Jammin’)

Higher Ground

Living for the City

Don’t You Worry ‘Bout a Thing Play

Ribbon In The Sky

Overjoyed

Signed, Sealed, Delivered I’m Yours

Sir Duke

I Wish

Do I Do

For Once In My Life

My Cherie Amour

I Just Called to Say I Love You

Check on Your Love

Superstition

Isn’t She Lovely

Fever

As

Além de seus clássicos, Stevie Wonder costuma incluir hits de outros artistas. The Way You Make Me Feel, de Michael Jackson, e We Can Work It Out, dos Beatles, por exemplo, são presença constante nos set-lists.

Vai perder? Então fique com dois de nossos clássicos preferidos de Mr. Wonder.