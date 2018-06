Vencedores são mais agressivos do que as pessoas que foram derrotadas, aponta estudo

Você tem raiva quando perde uma competição? É normal. Mas, e quando ganha?

Um grupo de cientistas concluiu que as pessoas que vencem tendem a ter um comportamento mais agressivo do que os perdedores. O teste, na universidade de Ohio State, juntou pares de amigos para competir em algumas tarefas em duas rodadas. Ao fim de cada série, ambos tinham o direito de ‘se gabar’ do amigo – por perder ou por ganhar. O resultado mostrou que, dos mais de 100 participantes, sempre os vencedores reagiam de forma mais aviltada que os perdedores.

No primeiro teste, foram convocados a soprar alto uma corneta para ‘comemorar’ sua vitória ou derrota. E no segundo, tiveram a oportunidade de usar pimenta no suco do adversário. Os vencedores foram mais agressivos nessas comemorações, segundo os cientistas, porque se sentem mais poderosos ao ganharem. Você se encaixa na pesquisa?

(Via Daily Mail)