Vendedores da grife Abercrombie & Fitch são obrigados a fazer flexões quando erram

Foto: Divulgação

Um comunicado por email do gerente da loja Abercrombie & Fitch da loja de Milão, na Itália, espantou os funcionários. ‘A partir de hoje, para cada vez que errarmos, devemos fazer 10 flexões, no caso dos homens, e 10 agachamentos, no caso das mulheres’. O chefe garantia que isso os faria aprender com seus erros.

A loja, localizada no ‘Quadrilátero della moda’ de Milão, não está sozinha. Alguns funcionários já disseram ter sido demitidos por conta da política de aparência dos funcionários da marca. A Abercrombie afirmou que a mensagem é de abril de 2011, e que a política não é mais utilizada.

(Via Época Negócios)