Vereadores terão três meses de férias em Juazeiro do Norte, decidem eles mesmos

Os vereadores de Juazeiro do Norte, no Ceará, resolveram dobrar seu período de férias. Eles já tinham direito a 45 dias. Agora, terão 90. A medida foi aprovada por 16 dos 21 parlamentares da cidade na última sexta-feira. Segundo a Veja, o motivo alegado foi a necessidade de ficar mais tempo perto de suas bases eleitorais.

O G1 fez as contas. Com 90 dias de férias por ano, ao fim dos quatro anos de mandato, os vereadores terão trabalhado apenas três anos e cinco dias. Levando-se ainda em consideração que a presença deles é obrigatória apenas dois dias por semana, cada um ganha R$ 1.251,00 por dia, ou quase o dobro do salário mínimo mensal. Por mês, cada vereador na cidade ganha R$ 10.012,00 – mais a verba de gabinete.