Não aguenta mais ouvir Ai Se Eu Te Pego? Parece que o mundo ainda não se cansou. Dois portugueses gravaram um vídeo com uma versão em francês da canção de Michel Teló. Como tudo o que envolve o hit do sertanejo, o sucesso da brincadeira está sendo fugaz: no ar há apenas três dias, já foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais.

Se seus amigos ainda não compartilharam o vídeo e você ficou curioso, assista abaixo:

Que tal?