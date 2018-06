Windows XP faz 10 anos hoje

O Windows XP faz 10 anos nesta terça-feira, 25 de outubro. Detalhe, até este mês, era o sistema operacional mais usado do mundo. Só depois de penar por dois anos, o Windows 7, também da Microsoft, conseguiu superá-lo em popularidade. Hoje, o placar está 38,8% para o XP e 40,4% para o 7.

O Windows Vista, lançado em 2007 e que deveria ter sido o sucessor do XP, não faz nem cócegas: está atualmente presente em apenas 11% dos computadores com acesso à internet no mundo, segundo o StatCounter.

Quem ainda usa o XP? Por que?

Via Terra