Xícara de chá adubado com fezes de panda custará R$ 360

Foto: Reprodução

O empresário chinês An Yanshi está cultivando plantas para chá num terreno que é adubado com fezes de pandas. O produto será vendido em lotes de 50 gramas que custará R$ 6.800 por unidade. Segundo Yanshi, o alto valor está relacionado à qualidade do produto: como a alimentação dos pandas é muito saudável e só 30% dos nutrientes são armazenados, 70% da alimentação dos bichos são eliminadas nas fezes.

A xícara do chá será vendida por R$ 360 – e será a mais cara do mundo. O empresário tem a intenção de diminuir os preços do produto, caso a ideia vingue. Ele disse também que pretende reverter parte dos lucros a um fundo ambiental. O vídeo abaixo mostra a campanha de Yanshi, que até se veste de panda para divulgar seu produto: