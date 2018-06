YouTube divulga os destaques de 2013: humor e funk dominam no Brasil

O YouTube divulgou as listas de vídeos que fizeram sucesso no Brasil e no mundo. O site também fez uma retrospectiva do que aconteceu em 2013 no universo dos vídeos: tem Miley Cyrus, Harlem Shake, o mini presidente, Psy, Robin Thicke, cabras…

No Brasil, os principais destaques ficaram com o humor: vídeos feitos pelos canais Galo Frito e Porta dos Fundos foram os mais vistos do ano. Em seguida, aparece o vídeo da Galinha Pintadinha (veja os 10 mais). Já na parte musical, o funk ostentou na audiência do YouTube Brasil: Anitta, MC Federado e os Leleques e MC Guime fizeram sucesso entre os brasileiros (veja os 10 mais).

Os destaques globais de vídeos foram ‘What Does the Fox Say?’, a versão do Harlem Shake feita pelo Exército da Noruega e o vídeo de humor do canal MisterEpicMann sobre como os animais comem (veja os 10 mais). No mundo da música, os vídeos que tiveram maior repercussão foram: Psy e a dobradinha de Miley Cyrus (veja os 10 mais).

Assista os principais vídeos abaixo:

Galo Frito



Porta dos Fundos



Galinha Pintadinha



Anitta



MC Federado e os Leleques



MC Guime



Ylvis – The Fox



Harlem Shake



MisterEpicMann



Psy



Miley 1



Miley 2