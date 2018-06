Como acrobata demente saltarei dentro do abismo…

…louco, louco, louco, louco, louco! Como um acrobata demente saltarei dentro do abismo do teu beijo até sentir que enlouqueci teu coração, e de tão livre, chorarei…

Esse é um trecho da letra de Balada para un loco (Astor Piazzola e Horácio Ferrer, 1969), tango indicado por meu amigo Décio Trujilo, e que deixo aqui de regalo aos leitores do Sinapses. Uma linda loucura. A letra, em espanhol, está logo abaixo.

Interpretação de Astor Piazzola (mais bonita). Interpretação de Eugenia León (mais fácil de entender),

Boas festas. Volto na segunda-feira, 28/12.

Balada para un loco (Recitado)

Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué, ¿viste?.

Salís de tu casa, por Arenales .

Lo de siempre: en la calle y en vos…

Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.

Mezcla rara de penúltimo linyera y de primer polizonte a Venus:

medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel,

dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre

levantada en cada mano. ¡Te reís!…

Pero sólo vos me ves: porque los maniquíes me guiñan;

los semáforos me dan tres luces celestes,

y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares.

¡Vení!, que así, medio bailando y medio volando,

me saco el melón para saludarte,

te regalo una banderita y te digo…

(Cantado)

Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao…

No ves que va la luna rodando por Callao

que un corso de astronautas y niños, con un vals,

me baila alrededor… ¡Bailá!… ¡Vení!… ¡Volá!

Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao…

Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión;

y a vos te vi tan triste… ¡Vení! ¡Volá! ¡Sentí!…

el loco berretín que tengo para vos:

¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!

Cuando anochezca en tu porteña soledad,

por la ribera de tu sábana vendré

con un poema y un trombón

a desvelarte el corazón.

¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!

Como un acróbata demente saltaré,

sobre el abismo de tu escote hasta sentir

que enloquecí tu corazón de libertad…

¡Ya vas a ver!

(Recitado)

Salgamos a volar, querida mía;

subite a mi ilusión supersport,

y vamos a correr por las cornisas

¡con una golondrina en el motor!

De Vieytes nos aplauden: “¡Viva! ¡Viva!”

los locos que inventaron el Amor:

y un ángel y un soldado y una niña

nos dan un valsecito bailador.

Nos sale a saludar la gente linda…

Y loco –pero tuyo– ¡qué sé yo!:

provoco campanarios con la risa,

y al fin, te miro, y canto a media voz:

(Cantado)

Quereme así, piantao, piantao, piantao…

Trepatea esta ternura de locos que hay en mí,

ponete esta peluca de alondras ¡y volá!

¡Volá conmigo ya! ¡Vení, volá, vení!

Quereme así, piantao, piantao, piantao…

Abrite a los amores que vamos a intentar

la mágica locura total de revivir

¡Vení, volá, vení! ¡Trai-lai-la-larará!

(Gritado)

¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

Loca ella y loco yo…

¡Locos! ¡Locos! ¡Locos!

¡Loca ella y loco yo!

