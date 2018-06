Notívagos têm jet-lag social e podem desenvolver depressão

Pessoas notívagas podem ter mais tendência à depressão.. Uma pesquisa do Instituto de Neurociência e Medicina, na Alemanha, publicada na edição deste mês na revista NeuroImage, identificou no grupo de pessoas que dormem pouco uma menor integridade de substâncias brancas no cérebro (tecido por onde passam mensagens entre diferentes áreas do cérebro), o que estaria relacionado à depressão, distúrbio mental que acomete cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.

De acordo com a pesquisa, como muitos notívagos são forçados a viver no mesmo ciclo dos matutinos, precisam levantar cedo para ir à escola, ao trabalho, etc., e só conseguem dormir tarde da noite, eles estão sempre em débito com o sono, vivendo numa espécie de jet-lag social. Esse estado de cansaço constante faz com que eles tendam a ser maiores consumidores de cafeína, nicotina, álcool e outros estimulantes, substâncias cujo uso também está associado à depressão.

A pesquisa foi conduzida pela Dra. Jessica Rosenberg e equipe e feita com o uso de ressonância magnética com 59 pessoas.

Os resultados com as imagens das ressonâncias estão no site Science Direct.