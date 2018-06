OMS usa metáfora do cão negro em vídeo sobre depressão

Quem popularizou a expressão cão negro como sinônimo depressão foi Winston Churchill ao descrever seu sofrimento com o transtorno. Mas o apelido de fato foi cunhado pelo escritor inglês Samuel Johnson ainda no século 18.

Com todo respeito a Churchill e Johnson, eu sempre achei injusta a denominação, que é mais comum em inglês mesmo, e evito usá-la, adoro cães e para mim eles são sempre alegria. Mas nas últimas semanas um vídeo da Organização Mundial de Saúde, OMS, Eu tinha um cão negro, seu nome era depressão, que nem é tão novo, ganhou as redes sociais no Brasil ao tratar o tema de uma maneira delicada, às vezes poética e extremamente didática.

No vídeo um homem conta a história de sua relação com um cachorro negro e como ele vai minando suas energias, afetando seus relacionamentos sociais e todas as consequências do transtorno até chegar no tratamento da depressão, doença que atinge 4,1% da população brasileira, de acordo

