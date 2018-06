Palestra sobre transtornos de humor

A Associação brasileira de familiares, amigos e portadores de transtornos afetivos (Abrata) promove no próximo dia 28 a palestra A Importância da Psicoeducação nos Transtornos de Humor, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu já fui numa das palestras da Abrata e para mim foi bem educativo.

Serviço:

Palestrante: Dra. Márcia Britto de Macedo Soares



Das 14h às 17h – a organização pede para os participantes chegarem com 30 minutos de antecedência

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, SP. (Mapa)

Gratuito para associados da Abrata. R$10,00 para não associados.

Inscrições pelo email abrata@ abrata.org.br ou pelo telefone 11 32564831, das 13h30 às 17h, de segunda a sexta.

Fone: 11- 3256 48 31 – 13:30 às 17:00h. / seg. a sex.