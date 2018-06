Maitê Proença comemora intensamente a vitória de Portugal sobre Malta pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010.

O resultado (4 a 0) manteve a esperança lusa de chegar à África do Sul via repescagem, o que deu uma aliviada na bronca geral da portuguesada com a atriz.

Responda a enquete do DATATUTTY (na margem direita desta página).