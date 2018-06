Muito se tem falado por aí das coincidências entre o escândalo no Ministério do Esporte e a era do rádio, cada um com seus respectivos Orlando Silva e João Dias, mas ninguém até agora lembrou, a propósito ou a pretexto da confusão, do cantor Orlando Dias (foto) – o primeiro Reginaldo Rossi do Brasil.

Ou, vai ver, os mais velhos estão meio envergonhados de admitir que não esquecem o precursor do estilo brega-romântico na MPB.