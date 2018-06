A Bebel da vez

Ela é jovem, bonitinha, suburbana e, o que mais deixa os homens inteiramente babões, a danada é burrinha toda vida. Rakelli, a menina-sensação de Beleza Pura, novela das sete na Globo, é uma versão quase adolescente do fenômeno Bebel de Paraíso Tropical. Isis Valverde (foto) não é nenhuma Camila Pitanga, mas está no bom caminho. Fez da personagem estúpida um fetiche irresistível. Sabe aquele tipo que quer namorar um pedreiro e dançar no Caldeirão do Huck. Loucura, loucura, loucura!

Texto publicado no ‘Ambulatório da Notícia’ do caderno Aliás de hoje no ‘Estado’