Parentes e amigos de Abílio Diniz estão soltando fogos!

O empresário chegou a um acordo com os franceses do Casino e está largando o osso do Grupo Pão de Açúcar.

Nem a mulher dele aguentava mais isso que em Paris chamam de “fudevu” nos negócios, arenga que no caso já se arrastava há mais de 3 anos.

Tomara que o marido da doce Geyse tire um tempo para se divertir.

Ela merece, e o Brasil está precisando de investidor feliz!