A cara do Brasil!

O Corinthians pode até não ser o Brasil no Mundial de Clubes, como quer o Galvão Bueno, mas o futebol que o Timão apresentou em sua estreia na competição lembrou muito o da seleção que a gente está acostumado a ver na fase de grupos em copas do mundo!

Lembra do 2 a 1 pífio sobre a Coreia do Norte em 2010, na África do Sul? Daquele Brasil 2×1 Turquia na campanha do penta o brasileiro não esquece ainda hoje, 10 anos depois, por causa do juiz que praticamente decidiu o jogo a nosso favor. Ganhamos no apito!

Como não foi o caso do Corinthians ontem, o mais provável é que, não importa o resultado da final contra o Chelsea no próximo domingo, logo, logo o bando de loucos terá dificuldades para lembrar deste 1 a 0 sem-vergonha sobre o Al Ahly.

Foi jogo para se esquecer, mas isso não é coisa que importe a quem a duras penas sobrevive a uma batalha nesse tipo de torneio mata-mata. A Fiel é hoje a mais completa tradução do torcedor brasileiro em mundiais: está pouco se lixando para a qualidade do futebol apresentado, só pensa em conquistar o título.

Vai, Curintchaaa!!