A cara do Rio!

Não é o que mais irrita quem está do lado do Rio no embate sobre a partilha da grana do petróleo, mas, se o carioca pudesse vetaria neste confronto a carinha de bebê chorão que Sérgio Cabral sempre exibe para tratar do assunto na TV. Sabe aquela expressão de menino já grande vítima de bullying na esquina?

Ok, deve ser horrível sentir o bafo jubiloso do Ronaldo Caiado passando a mão nos teus royalties, mas, convenhamos, alguém precisa alertar o governador para o fato de que esta sua versão garoto-propaganda do Nenê Dent – antes de fazer uso da cera, é claro ! – está ficando ridícula!

Pior que ela é sincera! Serginho está mesmo chateado com uns, magoados com outros, preocupado de verdade com a Copa do Mundo, com a Olimpíada, com a visita do papa, achando inclusive que não vai ter carnaval em 2014, mas ficar de tromba ou fazer beicinho não ajuda o Rio em nada.

Pelo contrário, a impressão que passa de estar sendo castigado, pagando seus pecados, acaba atraindo mais e mais simpatizantes para a derrubada do veto da Dilma: “Bem feito!” – comenta-se Brasil afora.

O Rio não merece, mas, cá pra nós, a retaliação faz sentido!