Claro que tem dedo de Havana nisso, mas é bem provável que também estejam metidos nos recentes protestos contra Yoani Sánchez alguns célebres blogueiros brasileiros, inconformados com o sucesso da coleguinha cubana no noticiário do País.

“Mal chegou e já quer sentar na janela, caramba!” – dizia uma faixa na manifestação anti-Yoani na Bahia.