No fundo, no fundo todo técnico de futebol no Brasil gostaria de ser chef de cozinha.

O Muricy Ramalho, por exemplo, morre de inveja do Alex Atala, que está comemorando o 18º. lugar de seu restaurante, o D.O.M., no ranking mundial da boa mesa.

O novo técnico do Fluminense pode perder o emprego se for vice da Copa do Brasil.