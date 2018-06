A lua-de-mel do Aecinho

A convenção nacional do PSDB vai definir no próximo 12 de junho o companheiro de chapa de José Serra. De férias na Europa, Aécio Neves já mandou avisar que tem outro compromisso para o Dia dos Namorados. O que não quer dizer, necessariamente, que o ex-governador esteja ficando com alguém fora do país: pode ser só mais uma tentativa de desconversar a turma que só pensa naquilo, ou seja, na tal chapa puro-sangue tucano, clichê de notícia enguiçada das eleições 2010.

Obcecada pelo desfecho do caso, a imprensa não dá mais a mínima bola para outros casos na agenda do Aecinho. Fico eu aqui falando sozinho, tentando adivinhar porque ele deixou a barba crescer, suspeitando de seu apadrinhamento na escolha da Miss Brasil, especulando com quem ele está dormindo no Velho Mundo… A única notícia publicada sobre essa viagem, aliás, diz apenas que ele volta ao Brasil na segunda-feira para decidir seu futuro, como se isso não tivesse nada a ver com a situação afetiva do cara fora dos gabinetes.

Se ele tiver mesmo apaixonado e de bem com a vida, dificilmente vai se meter numa aventura com José Serra. A lua-de-mel, nessas circunstâncias, será no Senado – quer apostar?