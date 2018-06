Desconfiados da espontaneidade do gesto da eleitora, os articuladores da campanha José Serra reviram as imagens e descobriram que a moça que beijou o candidato na boca em campanha na região do Bom Retiro tem nove dedos!

Repara só no vizinho do mindinho dela (foto).

Teme-se que Lula esteja por trás do feitiço!