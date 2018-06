A neura do tempo real

Os ingleses não são pontuais! Sofrem de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) na relação com o relógio. Prever que a noiva vai sair para a igreja às 10h51(6h51 de Brasília), peralá! Tomara que a lua-de-mel de Kate e William não seja cronometrada com o mesmo rigor pelo cerimonial britânico ou, na hora agá, o príncipe vai acabar falhando. Imagina ir pra cama às 23h13 com o compromisso de ficar em ponto de bala às 23h18 para satisfazer a primeira-plebeia precisamente às 23h47. Não dá!

Pela agenda oficial, a limusine de Kate levará 9 minutos no percurso até a Abadia de Westminster, onde o príncipe Charles chegará às 10h42 e a mãe da noiva às 10h37. Os pombinhos aparecerão na varanda do Palácio de Buckingham às 13h25 em ponto.

Ainda não foi definido o horário em que, day after, o irmão caçula do noivo vai vomitar nos jardins da casa da avó, dando por encerrada a festinha que promoverá na manhã de sábado para a turma que chama de “os sobreviventes” da cerimônia da véspera. Na bolsa de apostas de Londres, os ingleses arriscam, em grande maioria, que o mal-estar do príncipe Harry terá início às 11h19. A conferir!