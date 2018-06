O que faz a editora do best-seller infanto-juvenil ‘Onde Está Wally?’ que não lança uma versão adulta da brincadeira proposta pelo livro, com Lula no papel principal?

‘Onde Está Lula?’ – eis a pergunta que não quer calar nos quatro cantos do País, não importa a versão de uns e outros sobre as circunstâncias do “desaparecimento”.

Há quem acredite de verdade que, a exemplo do modelo ilustrado (foto) pelo britânico Martin Handford, o ex-presidente brasileiro não está sumido nem escondido, apenas perdido nas multidões.

Há, também, quem aposte que “o cara” deu no pé justamente por que tem dedo dele – e não é aquele que se foi no torno – em tudo-isso-que-aí-está levando o povo pras ruas.

Livremente inspirado em ‘Onde Está o Wally?’, ‘Onde Está Lula?’ tem tudo para ser entretenimento garantido a seguidores dos mais diversos credos políticos.

A todos, indistintamente, o ex-presidente deixa ao menos um legado indiscutível: quem procura, acha!