A sósia da Vivi!

O babado circula há dias nas redes sociais, mas a rigor nem importa se é uma sósia ou a própria Viviane Araújo a mulher nua que nas imagens aparece de joelhos no banco do motorista, um careca frenético postado de pé e de calça arriada do lado de fora do carro estacionado com porta aberta. Já não se tem privacidade nem para fazer sexo no meio da rua sem ser flagrado por uma câmera de segurança!

A rainha de bateria que virou atriz de novela já disse que não é ela a protagonista da cena, mas, seja lá quem for sua dublê de corpo, das duas, uma: ou a moça é mais uma vítima da onda de vazamentos de imagens íntimas na internet ou planejou tudo para se lançar na Playboy com chamada de capa tipo ‘Sósia de Vivi, a rainha do banco da frente’!

Só se falava dela na reunião de pauta extraordinária convocada ontem pelos editores da revista – ô, raça! “Temos que achá-la logo!” – determinou o chefe de redação. Se ela não aparecer nos próximos dias, aí tem!