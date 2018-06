A super quinta-feira

Faltando ainda dois dias para a visita íntima do século, já está tudo pronto no presídio da Papuda para receber Andressa Mendonça. Com todo respeito ao Carlinhos Cachoeira, quase todo preso de Brasília vem há semanas fazendo riscos nas paredes das celas para ajudar o contraventor na contagem regressiva dos dias até a tão esperada ‘super quinta-feira’ na carceragem.

Cá pra nós, não deve ser fácil, mesmo para um sujeito determinado como o Carlinhos, aproveitar bem o habeas corpus que lhe garantiu seis horas reservadas com sua amada na cadeia, sabendo da expectativa que o cerca.

Deu pra sentir a solidariedade da galera a cada tapinha nas costas no último banho de sol: “Tamujuntu”, “força, meu!”, “qualquer coisa que precisar…”

A imprensa, imagino, também deve estar mobilizada para a cobertura do acontecimento, registrando pelo menos a entrada e a saída de Andressa da Papuda. Entre uma coisa e outra, sabe Deus o bicho que vai dar!

Se algo não correr bem – toc, toc, toc –, francamente, acontece! Quinze dias depois estaremos todos na torcida de novo. Ela merece!