Pelas piores previsões da equipe econômica, a formação de uma mini-bolha no câmbio face à maior entrada de dólares no País poderia transformar as próximas férias na Disney em programa mais barato que um pacote de 15 dias no Sul da Bahia.

Vamos lá, anime-se:

Afora o Fluminense, na pior das hipóteses vai dar tudo certo por aqui!

Capaz até de parar de chover por uns dias!