Está explicado porque Caetano, Chico e Djavan não participaram do vídeo que unificou o discurso do pessoal do ‘Procure Saber’ sobre biografias não autorizadas:

Na hora da gravação, Djavan foi ver se Caetano estava lá na esquina, e se perdeu; o Chico, como sempre nessas horas difíceis, estava em Paris!