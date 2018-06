Ai, minha Santa Clara!

Sabe Deus que pauzinhos o prefeito Gilberto Kassab anda mexendo para não chover em São Paulo no domingo, pelo menos não durante a etapa de abertura da Fórmula Indy na região do Anhembi. No Rio, como todo mundo sabe, esse tipo de providência esotérica é encomendada em caráter oficial à Fundação Cacique Cobra Coral, mantenedora do espírito que dá nome à entidade e já encarnou, entre outros, em Galileu Galilei e Abraham Lincoln.

O que só agora a imprensa local descobriu é que na enxurrada do último sábado, após longo período de estiagem assistida, o convênio com a Prefeitura havia caducado. Sua renovação dependia de um compromisso administrativo: para continuar fazendo sua parte na contenção das chuvas, o Cacique cobrava de Eduardo Paes mais investimentos municipais na prevenção de enchentes.

Sei lá se o Kassab acredita nessas coisas, mas é pouco provável que existam por aí caboclos com poder de limpar bueiros num passe de mágica.