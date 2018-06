Alice & Lucinda

Amigos em comum dos mestres Luis Fernando Verissimo e Zuenir Ventura estão – até que enfim! – preocupados com o diário que um e outro andam escrevendo para as respectivas netinhas em suas respectivas colunas de jornal.

Depois que Zuenir anunciou no início do mês que sua pequena Alice decidiu ser “atriz de teatro na França” quando crescer, Verissimo reagiu à altura: publicou esta semana que sua doce Lucinda tem planos de virar modelo com o “nom de passarelle” Uvinha Tessler.

Ainda que no futuro Paris tenha lugar sob refletores para as duas, tá na cara que, antes disso, seus respectivos avôs vão acabar atirando um no outro seus respectivos prêmios Jabuti, depois de esgotadas todas as tentativas de decidir pelas vias da crônica quem tem a netinha mais espetacular.

Parece que, de passagem dia desses por Manhattan, os dois teriam evitado dividir a mesma calçada da Broadway. Tomara que os amigos em comum tomem logo providências para acabar com essa disputa boba, né não?