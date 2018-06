Muito se fala nas despesas do governo com propaganda, mas o sucesso da tal primeira Pesquisa Nacional de Saúde vai depender muito de uma ampla campanha institucional para que a população receba bem o agente do IBGE que bater à porta de casa para colher amostras de sangue e urina.

Irritado do jeito que anda com o poder público, o brasileiro pode reagir mal e mandar o pesquisador praquele lugar de outro exame não solicitado.