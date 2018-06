A solidariedade de Andressa Cachoeira com o marido na cadeia lembra um pouco o companheirismo de Viviane Araújo na época em que o Belo, então seu cara-metade, estava em cana.

Não à toa, todo homem sente, lá no fundo, uma pontinha de inveja do cantor e do contraventor.

Vai dizer que não?