Tem gente no Palácio do Planalto desconfiada com Aloizio Mercadante.

Também, pudera!

Depois de deixar Dilma Rousseff sozinha sob vaias na abertura da Copa das Confederações e faltar à reunião de gabinete no auge dos protestos de rua, o ministro considerou a queda de popularidade da presidente “extremamente motivadora”.

Ou seja, aí tem!