Antidoping no samba

O ‘choque de ordem’ em curso no Rio já planeja mudanças no sistema de repressão ao pessoal que fizer xixi na rua no carnaval 2011.

Como, pelo visto, prender não adianta, a ideia é surpreender os infratores ano que vem com coleta de material para exame antidoping.

Explica-se:

Uma coisa é ser detido porque fez xixi no canteiro…

Ir em cana pelo o que o xixi denuncia na cabeça feita do folião, cá pra nós, pode ser muito mais grave.

Melhor encarar a fila do banheiro público mais próximo.