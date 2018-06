AppDops: aplicativo de fichamento

Se você é um sujeito meio intelectual de meia-idade e não tem ficha no Dops para postar nas redes sociais, calma!

Vem aí um aplicativo que providencia seu retrato de subversivo quando jovem com o mesmo design gráfico do lambe-lambe do Departamento de Ordem Política e Social. A ideia surgiu depois que vazou na imprensa a foto oficial do Edson Celulari rebelde em fichamento de estudantes da USP nos anos 1970. Ser reconhecido como um gato de esquerda aos 56 anos, convenhamos, dá um gás danado!

Voltando ao que interessa, se você tem mais ou menos essa idade – não importa se cursou a USP, militou em algum diretório acadêmico ou seguiu a carreira de ator –, vai logo separando o melhor 3 x 4 da sua juventude cabeluda e o AppDops providencia seu passado de luta contra a ditadura em arquivo digitalizado, prontinho para vazamento na web. Nunca mais vão te olhar com os mesmos olhos! Pergunta só pro Celulari?