Aquele lugar

Para reduzir custos do programa espacial e riscos à saúde dos astronautas, cientistas americanos – ô, raça! – estão propondo eliminar logo de uma vez a viagem de volta da primeira nave tripulada a pousar em Marte. A bordo, segundo artigo publicado no Journal of Cosmology, voluntários selecionados chegariam ao “planeta vermelho” numa situação parecida com a experimentada no século 15 por Cristóvão Colombo, “que também saiu da Europa com pouca expectativa de retornar”. Ressalve-se que a América, naquela época, era ainda mais desconhecida do que Marte, hoje em dia.

Os colonos do espaço vão pra não voltar e, enquanto cientistas discutem o assunto com a Nasa nos próximos 30 anos, nada impede que leigos interessados em mandar uns e outros praquele lugar tomem a iniciativa de sugerir nomes para a missão no espaço. O caro leitor pode – e deve – participar dessas indicações, mas talvez seja bom deixar passar as eleições para não partidarizar sua lista de candidatos à viagem de ida a Marte. Anota aí direitinho, depois a gente conversa!

Faltam só 9 dias para o Brasil mudar de assunto. Passa rápido!