O pessoal da butique de material esportivo do Flamengo está apavorado!

Também, pudera!

Corre no Rio o boato de que, irritado com a substituição de Ronaldinho Gaúcho no jodo de sábado, o irmão do camisa 10 do time de Joel Santana vai aparecer de novo a qualquer momento para levar na marra todo o estoque de material esportivo da loja.

Na semana passada, Assis fez um saque de 25 camisas por conta da dívida do clube com o jogador!