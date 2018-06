Até quarta-feira!

Faz de conta que a inflação é uma fantasia como outra qualquer. Solta este dragão que te consome por dentro, rapaz! Ou, então, esquece este assunto, vai dar um mergulho, está cheio de filme bom em cartaz.

O carnaval este ano vem a calhar até para quem não gosta de barulho! Pelo menos no noticiário dos próximos quatro dias, a batucada abafará a gritaria que se anuncia forte nas páginas de economia.

O brasileiro sai hoje de casa – não importa se para o bloco, a praia ou o cinema – sabendo que na volta do feriadão, sem escapatória, vai ter que aturar o papo mais chato do mundo.

IPCA acumulado, alta de juros, cortes de tarifas, variação de tributos, política cambial, monitoração de preços, estoques regulares, desoneração do PIS/Cofins, Selic, Copom, operações com contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros – o pior da inflação é, por vezes, a crônica que ela inspira nos entendidos do assunto!

Tem coisa mais entediante que uma entrevista do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, sobre o desconforto inflacionário? Ainda bem que essa gente não trabalha no carnaval.

Aproveite!