Atenção: carro novo na pista!

Da primeira vez com um carrinho zero na estrada a gente nunca esquece! Aquele cheirinho de novo, o dia ainda nascendo, a disputa por um lugar na janela, o retrovisor interno encoberto pela prancha de morey booggie, o rádio às alturas, o espírito de test drive no ar…

É aí que mora o perigo nesse Corpus Christi!

Calcula-se, por baixo, que pra mais de 100 mil carros recém emplacados no Brasil estreiem em rodovias nesse primeiro feriadão após as últimas medidas do governo para desovar os estoques das montadoras de automóveis.

Na descida para o litoral, na subida da serra, no caminho da roça, eles estarão por toda parte, estima-se que em 50% dos casos guiados por motoristas também de primeira viagem.

Fica aqui o alerta para quem tem planos de sair da cidade, seja qual for seu destino no fim de semana prolongado: todo cuidado é pouco! Mantenha distância especialmente dos carros populares com aparência de novo à sua frente na estrada.

E quando, enfim, o trânsito ameaçar estragar a viagem, tente ver o lado positivo do engarrafamento: as chances de acidentes são bem menores quando todo mundo estiver parado à sua volta.

Contanto que não chova, tudo bem, né?!