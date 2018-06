O jornalista Mario Sergio Conti, âncora do ‘Roda-Viva’ da TV Cultura, está inconsolável!

É um raro profissional do gênero não desembarcado em Roma a serviço.

E olha que o formato redondo da Praça São Pedro, no Vaticano, cairia feito luva como cenário do programa que ele comanda com graça e desenvoltura nas noites de segunda-feira!

Só se fala disso nos botecos do Trastevere, onde os Marios Sergios de todo o mundo se reúnem para beber!