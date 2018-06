Joel Santana está fazendo o possível para passar o verão no Rio.

Se não for demitido mesmo depois da derrota da África do Sul para a Islândia, francamente, só arrumando um amistoso para perder do Tabajara Futebol Clube, em Johannesburgo!

A ideia é deixar para o Parreira a roubada de comandar os “Bafana Bafana” na Copa do Mundo.