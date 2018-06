Bahia de Munique

A notícia ainda não está confirmada, mas parece que pelo menos quatro jogadores alemães concentrados em Santa Cruz de Cabrália já pediram asilo à Bahia. Berlim já vinha tomando um susto atrás do outro com o comportamento de alguns de seus craques depois que o ônibus da delegação cruzou de balsa o Rio João de Tiba. Mas só se deu conta de que algo muito estranho estava acontecendo com a sua seleção quando a TV mostrou o meia Schweinsteiger e o goleiro Neuer vestidos com a camisa do Esporte Clube Bahia, abraçados a torcedores nativos, cantando o hino do clube em coreografia de arquibancada. “Bahia, Bahia, Bahia!!!”

O flagrante do atacante Klose ensaiando passos de uma dança pataxó nem preocupa tanto quanto certos fatos que ainda não vieram a público: o grandalhão que ameaça tirar de Ronaldo Fenômeno o título de maior artilheiro de todas as copas teria trocado a cama de seus aposentos por uma rede. Dia desses, chegou atrasado ao treino porque, dizem, estava nos fundos da concentração trocando dois agasalhos esportivos – ninguém usa isso na Bahia – por umas esteiras de palha de sisal.

Enfim, descobriram o Brasil de novo!