Varou a madrugada no presídio da Papuda a recepção ao deputado Natan Donadon, que voltava do Congresso com o mandato político preservado pelo voto secreto na Câmara.

Pode ser o primeiro passo para a formação de uma futura bancada dos condenados.

O deputado-ladrão já fala abertamente na elaboração de uma emenda parlamentar para melhorar a comida na cadeia.