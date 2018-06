Amigos de Henrique Meirelles estão eufóricos.

Ao decidir ficar no governo, o presidente do Banco Central se livrou da possibilidade de vir a ser representante da bancada do PMDB no Senado, governador de Goiás ou vice da Dilma.

Três coelhos com uma cajadada só!

E ainda deixou o Lula feliz, caramba!