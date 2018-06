Cinquenta e dois anos mais nova que o ex-namorado George Soros, 80, a atriz brasileira Adriana Ferreyr está cobrando US$ 50 milhões ao multibilionário na Justiça de Nova York.

Alega que, além de uns catiripapos nela, ele deu a outra mulher a casa própria que havia lhe prometido em Manhattan.

Merece, no mínimo, estar no elenco do próximo reality show ‘A Fazenda’.